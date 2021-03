Tesla Aktie: Teslas Anteil am europäischen EV-Markt auf 3,5 % gesunken!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat im Januar im Vergleich zum Vorjahr einen weiteren Verlust seines Anteils am europäischen Markt für Elektrofahrzeuge hinnehmen müssen, berichtet Marketwatch unter Berufung auf neue Untersuchungen des Automobilanalysten Matthias Schmidt. Der US-Elektrofahrzeughersteller verzeichnete im Januar dieses Jahres 1.619 Zulassungen seiner batterieelektrischen Fahrzeuge in 18 europäischen Schlüsselmärkten, was einem Marktanteil von 3,5% entspricht, so der Bericht. Dies ist ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



