Tesla Aktie: Teslas 4. Quartal ist ein Trophäenquartal!

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) meldete am Sonntag Rekordauslieferungen für das vierte Quartal sowie für das Gesamtjahr 2021. Wedbush-Analyst Daniel Ives hält an seinem Outperform-Rating und einem Kursziel von 1.400 $ für die Tesla-Aktie fest, wobei das Bull-Case-Kursziel bei 1.800 $ liegt.

Die Tesla-These

Die Auslieferungen von Tesla im vierten Quartal in Höhe von 309.000 Einheiten übertrafen den Street-Konsens von 266.000 und die Bull-Case-Flüsterzahlen im Bereich ...



