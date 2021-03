Tesla Aktie: “Tesla wird 2021 untergehen”!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktien von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) werden einen scharfen Sturzflug machen, wenn die Zinsen nach der COVID-19-Pandemie steigen, sagte Lansdowne Partners Fondsmanager Per Lekander am Dienstag gegenüber CNBC. Lekander hat eine Short-Position auf die Tesla-Aktie und ist bullish auf den deutschen Autohersteller Volkswagen AG (OTC:VWAGY). Der Marktwert von Elon Musks Elektrofahrzeug-Unternehmen sprang im Januar auf über 800 Milliarden Dollar, bevor er im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung