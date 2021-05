Tesla Aktie: Tesla will der Chipknappheit mit Vorauszahlungen zuvorkommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) prüft Optionen, um der anhaltenden globalen Chip-Knappheit einen Schritt voraus zu sein, einschließlich der Leistung von Vorauszahlungen und dem Kauf einer Fertigungsanlage, berichtete die Financial Times am Mittwoch.

Was passiert ist

Der von Elon Musk geführte Elektroautohersteller führe Gespräche mit Industrieunternehmen in Taiwan, Südkorea und den USA, um sich Chip-Kapazitäten zu sichern, berichtete die FT unter Berufung auf mit der



