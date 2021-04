Tesla Aktie: Tesla verzeichnet einen 83 prozentigen Anstieg der Zulassungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Zulassungen von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) in Deutschland stiegen im ersten Quartal um 83% im Vergleich zum Vorjahr. Der Autohersteller wurde jedoch von der Daimler AG (OTC:DDAIF) übertroffen, so die Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes des Landes.

Was geschah

Das von Elon Musk geführte Unternehmen lag hinter Smart, das einen Anstieg der Zulassungen um 313,8% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete – das höchste Wachstum unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung