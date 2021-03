Tesla Aktie: Tesla und LG Chem verhandeln über die Herstellung von 4680 Zellen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Batterie-Lieferant von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), LG Energy Solutions – eine Einheit von LG Chem – ist in Gesprächen, um die neueste fortschrittliche Batterie des Autoherstellers in den Vereinigten Staaten und Europa herzustellen, berichtete Reuters am Dienstag. Das südkoreanische Unternehmen will Berichten zufolge 4680-Zellen im Jahr 2023 bauen und hat potenzielle Produktionsstandorte in den jeweiligen Regionen im Auge. “LG plant, 4680-Zellen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung