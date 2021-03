Tesla Aktie: Tesla- und Apple-Zulieferer für Stromversorgungskomponenten reduziert die Zahl der Mitarbeiter massiv!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Delta Electronics Inc., ein Hersteller von Leistungskomponenten für Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) und Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), hat seine Belegschaft in China um etwa die Hälfte reduziert, berichtete die Financial Times am Donnerstag.

Was geschah

Yancey Hai, Deltas Vorsitzender, sagte der Financial Times in einem Interview, dass das Ziel des Unternehmens sei, seine direkten Arbeitskräfte in China um 90 Prozent zu reduzieren. Delta ist ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung