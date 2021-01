Tesla Aktie: Tesla sucht diesen einen Direktor und Mitarbeiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NSDAQ: TSLA) plant die Einrichtung eines Designstudios in China, um seine Elektrofahrzeuge auf den chinesischen Geschmack zuzuschneiden, berichtet Reuters. Unter Berufung auf drei ungenannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagte Reuters, dass das "voll funktionsfähige" Studio in Shanghai oder Peking sein würde. Die Pläne sind noch nicht ganz abgeschlossen, da das Unternehmen die Spannungen zwischen den USA ...



