Tesla Aktie: Tesla schneidet im April in China schlechter ab als der gesamte EV-Markt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) hat im April 25.845 Einheiten seiner in Shanghai hergestellten Elektrofahrzeuge verkauft, so ein Bericht der chinesischen Staatsmedien Global Times, der sich auf die Daten der China Passenger Car Association (CPCA) beruft.

Was geschah

Der monatliche April-Absatz von Tesla in China hat sich im Vergleich zum Vorjahr versiebenfacht, aber die Verkäufe in diesem Monat waren auf sequentieller Basis deutlich niedriger.

Der in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung