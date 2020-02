Tesla-Aktie: Auch Tesla rutscht nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

In den vergangenen Wochen stieg die Tesla Aktie fast unaufhörlich an und schaffte es auf neue Rekordwerte. Das Unternehmen hat dem Markt eine völlig neue Zukunftsperspektive aufgezeigt, anders ist der starke Anstieg nicht zu erklären. Die aktuelle Unsicherheit geht aber auch an der Tesla Aktie heute nicht vorbei. Der Kurs der Aktie wird aller Voraussicht nach fast 5 % schlechter starten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



