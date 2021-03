Tesla Aktie: Tesla möchte seinen Kunden das Giga Shanghai Erlebnis bieten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) plant, einigen EV-Besitzern den Besuch der Gigafactory in Shanghai zu ermöglichen, berichtete CnEVPost, eine Website, die sich auf neue Energiefahrzeuge aus China konzentriert, am Donnerstag.

Was geschah

Grace Tao, Teslas Vizepräsidentin für externe Angelegenheiten, sagte Berichten zufolge in chinesischen sozialen Medien als Antwort auf die Anfrage eines Nutzers, dass solche Besuche geplant seien. Am Mittwoch hatte der Gründer einer Boutique-App-Empfehlungsseite ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



