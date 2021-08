Tesla-Aktie: Tesla mischt jetzt auch im Energiemarkt mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nach einem kleinen Rücksetzer im April und Mai greift die Tesla Aktie in den letzten Monaten erneut nach den Sternen am Kurshimmel. Zwar notiert die Aktie weit unter dem Allzeithoch bei 900,40 Dollar, allerdingt nimmt der Kurs nun die Widerstandszone bei 725 Dollar erneut in Angriff. Darüber hinaus weitet Tesla seine Dienstleistungspalette aus – mit einem Einstieg in den Strommarkt. Zudem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung