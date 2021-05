Tesla Aktie: Tesla liefert Model S Plaid am 4. Juni aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Diese Nachrichten des Unternehmen hat Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk für die Kunden.

Was ist passiert

Musk kündigte über einen Tweet an, dass Tesla die Auslieferung der Limousine Model S Plaid in seiner kalifornischen Fabrik für den 3. Juni geplant hat. Musk sagte, dass das Plaid das schnellste Auto aller Zeiten sein wird, das in der Lage ist, in zwei Sekunden von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung