Tesla Aktie: Tesla legt weiter zu, da die Produktion in der neuen Fabrik bald anläuft!

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Aktien werden am Montag höher gehandelt, nachdem CEO Elon Musk am Samstag sagte, dass das Unternehmen plant, Autos in seiner neuen Fabrik Giga Berlin vom Band laufen zu lassen.

Bereits im nächsten Monat könnten die ersten Autos vom Band rollen, und es ist geplant, 5.000 bis 10.000 pro Tag zu produzieren.

Tesla-Aktien liegen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um 1,2 %



