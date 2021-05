Tesla Aktie: Tesla könnte in Indien einen noch größeren Markt finden als in China!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Eintritt von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) in den indischen Markt könnte dem Elektrofahrzeughersteller einen großen Auftrieb geben und der Markt könnte schließlich sogar größer als China sein, so Roth Capital Partners Analyst Craig Irwin.

Was geschah

“Wissen Sie, ich spreche schon seit etwa einem Jahr darüber, aber sie haben tatsächlich Läden in Indien gebaut und eine Lieferkette in Indien aufgebaut. Und dieser Markt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



