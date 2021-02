Tesla Aktie: Tesla investiert in Bitcoin und verkauft Fahrzeuge für Cryptocurrency!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

(NASDAQ:TSLA) gab am Montag bekannt, dass es $1.5 Milliarden in die Kryptowährung Bitcoin investiert hat. Es plant, es in der Zahlung für seine Elektrofahrzeuge zu akzeptieren beginnen. Der Schritt wurde in der Sektion Geschäftsrisiken von Teslas jährlicher 10-K Einreichung bei der Securities and Exchange Commission aufgenommen. Tesla-CEO Elon Musk hat kryptische, aber unterstützende Nachrichten getwittert, um die Begeisterung über