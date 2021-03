Tesla Aktie: Tesla erhält die erste 8.000-Tonnen-Gießmaschine der Welt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat sich laut einem Bericht von Electrek einen Auftrag für die weltweit erste 8.000-Tonnen-Gießmaschine gesichert, die für die Produktion des Cybertrucks verwendet werden soll. Idra, ein in Italien ansässiges Unternehmen für Druckgusstechnologie, sagte, dass es offiziell einen Auftrag für eine 8.000-Tonnen-Gießmaschine erhalten hat, so der Bericht. Während Idra nicht bestätigte, dass Tesla hinter dem Auftrag steckt, sagte das Unternehmen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



