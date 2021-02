Tesla Aktie: Tesla dementiert Entwicklung von $25.000 Model 2 Fahrzeug in China!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat Medienberichte dementiert, wonach der Autohersteller an einem 25.000-Dollar-Fahrzeug für den Massenmarkt arbeitet, berichtete cneVpost am Sonntag.

Was geschah

Das Dementi kommt nach mehreren Berichten in den chinesischen Medien, die Tom Zhu, Präsident von Tesla China, zitieren, der bestätigt, dass das Unternehmen an einem solchen Fahrzeug arbeitet, laut cnEVPost, einer auf China fokussierten EV-Website. Mehrere Berichte beziehen sich angeblich auf eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung