Tesla Aktie: Tesla beginnt mit EV-Verkäufen in Israel!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am Dienstag, Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) angekündigt, es wird kundenspezifische Vorbestellungen für drei seiner Elektroauto-Modelle in Israel in der neuesten Push, um seine EVs weltweit verfügbar zu machen, The Jerusalem Post berichtet.

Was geschah

Israel ist das neueste Land, in dem Kunden Tesla EVs bestellen können. Einen Monat nachdem das israelische Transportministerium grünes Licht für den Import der Fahrzeuge gegeben hatte, startete das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung