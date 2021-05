Tesla Aktie: Tesla arbeitet daran, Kunden in China Zugang zu Fahrzeugdaten zu verschaffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) wird noch in diesem Jahr eine Plattform für Kunden in China einführen, die ihnen den Zugang zu den von ihren Fahrzeugen generierten Daten ermöglicht, berichtete Reuters am Donnerstag.

Was passiert ist

Das von Elon Musk geführte Unternehmen wird der erste Autohersteller sein, der seinen Kunden Zugang zu solchen Daten gewährt, nachdem die Regulierungsbehörden kürzlich einen Entwurf für Regeln veröffentlicht haben, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung