Tesla Aktie: Tesla VP sagt, dass nicht ein Batteriewechsel, sondern das die Zukunft ist!

Die Vizepräsidentin für externe Angelegenheiten von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), Grace Tao, hat sich am Wochenende in den sozialen Medien Chinas zu den wachsenden Diskussionen im Land darüber geäußert, ob Tesla in das Geschäft mit dem Batterietausch einsteigen würde, wie CneVpost berichtet. Tao sagte, dass Tesla den Batterie-Swap-Ansatz im Jahr 2013 ausprobiert hatte, und während es für bestimmte Anwendungen wie Taxis oder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



