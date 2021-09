Tesla Aktie: Tesla Shanghai will 300.000 Autos von Januar bis September produzieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Fabrik von Tesla Inc.(NASDAQ:TSLA) in Shanghai wird in den ersten neun Monaten des Jahres voraussichtlich 300.000 Autos produzieren, berichtet Reuters unter Berufung auf nicht identifizierte Quellen.

Was geschah

Dem Bericht zufolge verzeichnete das Werk trotz des weltweiten Halbleitermangels einen Auslieferungsansturm am Ende des Quartals Juli-September.

In den ersten acht Monaten wurden rund 240.000 Fahrzeuge von der Fabrik ausgeliefert.

Reuters zitierte einen Beamten aus der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung