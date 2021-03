Tesla-Aktie: Technische Levels zu beobachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Aktien waren am Donnerstag auf StockTwits im Trend, und die Elektrofahrzeug-Aktie handelte bei der letzten Überprüfung in leicht positivem Territorium bei $630,31.

Das obige Tages-Chart von Tesla zeigt, dass die Aktie möglicherweise ein Muster bildet, das technische Händler als “bearish triangle” bezeichnen.

Zuvor zeigte die Aktie Widerstand in der Nähe der 500 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung