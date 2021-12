Tesla Aktie: Supercharger in Indien gesichtet, obwohl der EV-Hersteller vor einer neuen regulatorischen Hürde steht!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die V2-Supercharger von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) wurden in Indien gesichtet, noch vor dem Eintritt des Elektrofahrzeugherstellers in den fünftgrößten Automobilmarkt der Welt.

Was geschah

Bilder von gepaarten V2-Ladestationen mit 150 kW und zwei Steckern an einem Stand wurden vom Tesla Club India auf Twitter geteilt, einer Fangruppe, die Updates im Zusammenhang mit dem Elektrofahrzeughersteller in Indien teilt.

Warum das wichtig ist

Der Elektroautohersteller wollte ursprünglich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung