Tesla-Aktie – Super-Akku? Battery Day von Tesla wird spannend!

Am 22. September veranstaltet Tesla seinen diesjährigen “Battery Day”! Die Anleger sind schon einmal zuversichtlich! So konnte der jüngste Kurseinbruch bei Tesla wieder wett gemacht werden. Charttechnisch zudem eine sehr interessante Situation. Denn mit den jüngsten Kursverlusten wurde erst ein Aufwärtstrend geknackt, um diesen sodann in der Erholung der vergangenen Handelstage wieder zurück zu erobern! Ein klassisches Fehlsignal, eine Bärenfalle! Demzufolge ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



