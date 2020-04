Tesla Aktie: Die Stunde des Machers!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Was für eine Schlagzeile: Während sich die Prognosen hinsichtlich der Corona-Krise für die USA immer mehr verdüstern, kommt ausgerechnet vom Tesla-Konzern ein kleiner Lichtblick. Wie das Portal „n-tv.de“ am Montagmorgen mitteilte, habe der Elektroautopionier in einem Youtube-Video Beatmungsgeräte vorgestellt. Dabei soll es sich um einen Prototypen handeln, der aus Autoteilen besteht. Bereits zwei Wochen zuvor habe Tesla mitgeteilt, seine Produktion umzustellen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung