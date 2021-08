Tesla-Aktie: Strebt diese behördliche Genehmigung an!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat einen Antrag gestellt, um Strom direkt an Verbraucher in Texas zu verkaufen, wie aus Dokumenten auf der Website der Texas Public Utility Commission hervorgeht.

Was geschah: Tesla ist bisher nicht als Stromanbieter für Privatkunden aufgetreten, sondern stellt große Batterien her, die anderen Unternehmen bei der Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung helfen.

Tesla Energy Ventures, die hundertprozentige Tesla-Einheit, die den Antrag



