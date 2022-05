Tesla-Aktie: Stoppt die unverschämten ESG-Bewertungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) hat am Freitag seinen Impact Report 2021 veröffentlicht. Darin argumentiert der Elektrofahrzeughersteller, dass die derzeitigen Methoden für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) grundlegend fehlerhaft sind. ESG muss die Auswirkungen in der realen Welt messen Die derzeitige ESG-Berichterstattung konzentriert sich auf die Messung des Dollarwerts von Risiko und Rendite und misst nicht den Umfang der positiven Auswirkungen auf… Hier weiterlesen