Tesla-Aktie: Die Stimme von Elon Musk!

Elon Musk ist zweifelsohne einer der größten Trolle der Neuzeit. Der Tech-Tycoon verdiente sich einen Sitz im Vorstand von Twitter Inc (NYSE:TWTR), indem er einen Anteil von 9,1 % an dem Unternehmen erwarb und seine Käufe über 60 Tage verteilte, um insgesamt 73.115.038 Aktien der Social-Media-Plattform zu erwerben. Was ist passiert? Nun, eine ganze Menge. Musk reichte zunächst am 4. April ein… Hier weiterlesen