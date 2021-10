Tesla-Aktie: Steuersenkungen für Indien!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), das in diesem Jahr mit dem Verkauf von importierten Autos in Indien beginnen will, setzt sich laut Reuters beim Büro des indischen Premierministers Narendra Modi dafür ein, die Einfuhrzölle auf Elektrofahrzeuge vor dem Markteintritt zu senken.

Tesla ist der Ansicht, dass die Einfuhrzölle in Indien die höchsten der Welt sind. Das Unternehmen sagt, dass die indische Zollstruktur sein Geschäft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung