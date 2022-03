Tesla-Aktie: Steigt an!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) wird am Montag zusammen mit anderen EV-Unternehmen höher gehandelt, da der Russland-Ukraine-Konflikt dazu führt, dass europäische Länder, die von russischem Öl abhängig sind, sich nach anderen Energiequellen umsehen. Die Aktie prallte vor ein paar Tagen von der Unterstützung ab, hat seitdem einen starken Aufwärtsschub erlebt und steuert nun auf einen Widerstand zu. Tesla stieg am Montag bei Börsenschluss ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



