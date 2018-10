Tesla Aktie: Steht Tesla vor dem Ruin?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Was Elon Musk sich in jüngerer Vergangenheit so alles erlaubte, stößt nicht nur bei den eigenen Anlegern auf viel Kritik. Für manchen Beobachter ist es sogar ein Zeichen, dass Tesla selbst in einer tiefen Krise stecken könnte. Der Hedgefonds-Manager David Einhorn sprach kürzlich gar von Parallelen zur Investmentbank Lehman Brothers, die im Jahr 2008 spektakulär pleiteging und damit eine der größten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.