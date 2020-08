Tesla-Aktie: Steht der Crash kurz bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Im Corona-Jahr 2020 belehrte Tesla seine zahlreichen Zweifler bisher eindrucksvoll eines Besseren. Trotz Wirtschaftskrise gelang es dem E-Auto-Pionier, immer wieder gute Zahlen vorzuweisen und so die eigenen Kurse in schwindelerregende Höhen zu katapultieren. Mittlerweile werden die Anteile zu je 1.821 Euro gehandelt. Das entspricht einem Plus von rund 375 Prozent (!) seit Jahresbeginn. Trotz dieser hervorragenden Entwicklung sind die Kritiker nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung