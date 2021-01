Tesla Aktie: Startschuss für Model Y in China!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) hat am Montag mit der Auslieferung von Model Y-Fahrzeugen in China begonnen.

Was geschah

Das von Elon Musk geführte Unternehmen postete auf seinem Twitter-Feed Fotos von Kunden, die den mittelgroßen elektrischen Geländewagen in Empfang nehmen.

欢迎! Model Y-Auslieferungen in China haben offiziell begonnen pic.twitter.com/fG5aax1k2b

– Tesla (@Tesla) January 18, 2021

Nach den ersten Auslieferungen in Shanghai sollen laut Tesla weitere Städte folgen, berichtet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung