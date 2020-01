Tesla Aktie: Startet nun eine Korrektur?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Eine Korrektur, die diesen Namen wirklich verdient, hat die Tesla-Aktie in diesem Jahr noch nicht vollzogen. Vielmehr setzte sich der Anfang Dezember gestartete Anstieg fort. Er verlief ausgesprochen steil, ließ die Aktie zunächst die runde 400,00-US-Dollar-Marke und schließlich auch die 500,00-US-Dollar-Marke überwinden.

In der Spitze drang die Aktie in der Vorwoche bis auf 547,41 US-Dollar vor.



