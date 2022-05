Tesla-Aktie: Starlink leistet entscheidende Unterstützung für die Ukraine!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk besitzt SpaceX’s Hochgeschwindigkeits-Internetdienst Starlink hat in nur etwas mehr als zwei Monaten etwa 150.000 Nutzer in der Ukraine. Wer ist auf Starlink angewiesen? Der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Michailo Fedorow gab am Montag in einem Tweet die Zahl der Nutzer bekannt, die auf Starlink angewiesen sind, während der Krieg mit dem benachbarten Russland in seinen… Hier weiterlesen