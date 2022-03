Tesla-Aktie: Split, Split, Hurra!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) hat einen ordentlichen Handelstag zum Wochenauftakt hingelegt. Mit einem Plus von ca. 8,4 % ist die Bewertung erneut stark gestiegen. Wobei die Aktie mit 988 Euro an die Marke von 1.000 Euro kratzt. Zumindest noch einmal kurzfristig.

Eine Ankündigung des Top-Managements sorgt nämlich für helle Aufregung: Erneut soll der Aktienkurs deutlich reduziert werden. Die Lösung hierfür: Ein Aktien-Split, der in den Augen kurzfristig orientierter Investoren wohl schnelle Werte schafft.

Tesla-Aktie: Ein Aktien-Split!

Das Top-Management rund um Elon Musk kündigte erneut einen Aktien-Split an. Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass es sich um den zweiten innerhalb von zwei Jahren handelt. Allerdings ist die Aktie in der Zwischenzeit sehr stark gestiegen und hat zu diesem hohen Bewertungsmaß geführt.

Ersten Berichten zufolge soll dieser Aktien-Split erneut etwas ganz Besonderes sein. Das Management möchte dabei nicht einmal das Verhältnis des Splits vorgeben, sondern offenbar die Aktionäre befragen, in welchem Bezugsverhältnis diese Kapitalmaßnahme vonstattengehen soll. Demokratie, was die Aktionärskultur angeht? Auch das wäre ein Novum.

Allerdings bleibt der Aktien-Split bei der Tesla-Aktie das, was er bei jeder anderen Aktie auch ist: eine Kapitalmaßnahme, um den Kurs zu verbilligen. Und damit wieder einen etwas freieren Handel zu ermöglichen. Das Unternehmen selbst ist dadurch eigentlich nicht mehr wert, macht nicht mehr Gewinn oder Umsatz oder verkauft kein Auto mehr. Dass der Börsenwert trotzdem um 8,4 % stieg, ist zwar eine häufige Reaktion, aber fundamental eigentlich unbegründet.

Was ist bei dieser Aktie schon normal …

Trotzdem können wir speziell im Fall der Tesla-Aktie fragen, was schon normal ist? Die Anteilsscheine haben innerhalb von fünf Jahren 1.800 % an Wert zugelegt, was ebenfalls ein Zugang sein kann, weshalb erneut ein Split möglich ist. Trotzdem, um auch das ins Verhältnis zu setzen: Bei einem derzeitigen Börsenwert von 1,1 Billionen US-Dollar sind mit der Ankündigung des Splits ca. 90 Mrd. US-Dollar an Börsenwert hinzugekommen. Das ist wirklich sehr extrem.

Investoren, die bei der Tesla-Aktie daher jetzt noch zugreifen, sollten auch eine unternehmensorientierte Investitionsthese besitzen. Und nicht nur diese Kapitalmaßnahme, die lediglich den Kurs verbilligt.

