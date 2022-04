Tesla-Aktie: SpaceX und Aliens?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), ein Unternehmen von Elon Musk, hat am Donnerstag 53 weitere Starlink-Satelliten vom NASA's Kennedy Space Center in Florida erfolgreich in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. SpaceX’s teilweise wiederverwendbare Falcon 9 Rakete, die sowohl Nutzlasten als auch Menschen in die Erdumlaufbahn und darüber hinaus transportieren kann, startete die Satelliten um 1:51 p.m. ET. Minuten nach dem Start landete die… Hier weiterlesen