Tesla-Aktie: SpaceX´S Raumschiff in den Startlöchern!

Was geschah

Elon Musk, CEO von Tesla Inc.(NASDAQ: TSLA), sagte am Montag, dass SpaceX’s Orbitaldebüt für die Starship-Rakete vom Startplatz Boca Chica in Texas wahrscheinlich im Mai stattfinden wird.

Der Milliardär und Unternehmer sagte, SpaceX baue derzeit 39 flugtaugliche Raptor-2-Triebwerke, die bis zum nächsten Monat fertig sein werden. Danach werde es einen weiteren Monat dauern, sie in die wiederverwendbare, 400 Fuß hohe Starship-Rakete zu integrieren.

„Der erste Starship-Orbitalflug wird ...