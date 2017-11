Tesla-Aktie: Sorgt der neue E-Truck für die Kehrtwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

die Vorstellung des neuen E-Trucks von Tesla hat nicht nur die Anleger durchgerüttelt, sondern auch die anwesenden Journalisten. Jedoch sollte man sich zunächst einmal die Frage stellen, wie erfolgreich so ein E-Truck überhaupt sein kann und ob es hierfür bereits einen Markt gibt? Vor allem im Verteilerverkehr, also auf dem Weg vom Lager zum Händler, könnte der E-Truck Kosten einsparen. Dort wäre auch die Lademöglichkeit verhältnismäßig leicht in die Arbeitsschritte integrierbar.

Wie sieht es im klassischen Fernverkehr aus, wie stehen hier die Chancen für den E-Truck?

Der E-Truck soll über eine Reichweite von rund 800 km verfügen. Damit können die Laster allerdings nicht mit den klassischen Diesel-LKW mithalten, denn diese erreichen eine etwa doppelt so hohe Reichweite. Fraglich bleibt damit auch die Profitabilität des Elektro-LKW. Denn diese steht und fällt nun einmal mit der Absatzmenge.

Bisher hatte Tesla große Probleme, seine hochgesteckten Ziele auch zu erreichen!

Eigentlich sollte Tesla schon längst profitabel wirtschaften, jedoch sieht die Wahrheit ganz anders aus. Denn das US-Unternehmen erwirtschaftet noch immer große Verluste und die Produktionsprobleme beim Model 3 erschweren die Situation zusätzlich.

