Tesla-Aktie: Sorgen um die sinkende Geburtenrate!

Besorgnis über die sinkende Geburten- und steigende Sterberate In den frühen Morgenstunden des Sonntags teilte ein Twitter-Profil mit dem Namen @WholeMarsBlog einen Beitrag über den Bevölkerungsrückgang in Japan. Auf den Tweet reagierte Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk und äußerte seine Besorgnis über die sinkende Geburten- und steigende Sterberate. Auf die Gefahr hin, das Offensichtliche zu sagen: Wenn sich nicht… Hier weiterlesen