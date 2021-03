Tesla-Aktie: So wollen sie Indien für sich gewinnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Indien hat Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) Anreize für die Produktion von Elektrofahrzeugen (EVs) angeboten, um mit den Produktionskosten in China zu konkurrieren, berichtet Reuters.

Dem Angebot geht die Registrierung eines Unternehmens durch CEO Elon Musk in Indien voraus, um bis Mitte 2021 in dem Land zu starten. Tesla will Berichten zufolge mit dem Import und Verkauf seiner Elektro-Limousine Model 3 in Indien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung