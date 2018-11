Tesla-Aktie: So viel Offenheit hätte man nicht erwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Am Wochenende wurde bekannt, dass Elon Musk Tesla bereits am Rande der Pleite wandeln sah. Das Model 3 hätte durch die enormen Schwierigkeiten beim Start der Produktion die Hoffnung auf dem E-Mobil-Markt zerstören können. So viel Offenheit hatten Investoren über einen längeren Zeitraum vermisst. Immerhin hat das Unternehmen mit seiner Produktion über Monate die Gerüchteküche angeheizt, die Aktie gab dementsprechend auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.