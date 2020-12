Tesla-Aktie: So viel Einfluss haben sie auf Märkte!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) und sein CEO Elon Musk könnten das Schicksal der Märkte im Jahr 2021 beeinflussen, sagte Deutsche Bank-Stratege Jim Reid in einer Notiz am Dienstag, wie von MarketWatch berichtet.

Was geschah

Der Analyst nannte Tesla “die bemerkenswerteste Marktgeschichte” eines “bemerkenswerten 2020.”

"Angesichts seiner kolossalen Größe und der des Tech-Sektors wird ihr Weg im Jahr 2021 wahrscheinlich ein großer Makrotreiber für die Märkte ...



