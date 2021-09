Tesla-Aktie: So soll es sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie befindet sich seit der zweiten Mai-Hälfte in einem Aufwärtstrend, der in dieser Woche mit dem Anstieg auf ein neues Verlaufshoch bei 741,99 US-Dollar (USD) eine weitere Bestätigung erfuhr. Seit Beginn der Aufwärtsbewegung hat sich der Wert damit um mehr als 33 Prozent verbessert. Profitieren konnte der Anteilsschein dabei auch von einer starken Zwischenbilanz, in der auf Quartalsebene erstmals mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



