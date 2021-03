Tesla Aktie: Sichert sich langfristige Versorgung mit Nickel!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) sicherte sich am Donnerstag eine Nickelversorgung für den Einsatz in seinen Elektrofahrzeugbatterien, nachdem die Regierung von Neukaledonien eine Vereinbarung mit dem brasilianischen Bergbauunternehmen Vale über den Verkauf der Goro-Mine getroffen hatte.

Tesla hat sich mit einer Vereinbarung über den Kauf von Nickel aus der Goro-Mine in Neukaledonien eine größere Kontrolle über seine Metalllieferkette für Batterien gesichert. Nickel ist



