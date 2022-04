Tesla-Aktie: Shutdown in Shanghai!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) nimmt Berichten zufolge die Produktion in seinem Werk Giga Shanghai wieder auf, das im Zuge des COVID-Aufschwungs in China für eine Rekorddauer geschlossen wurde. Vor diesem Hintergrund haben Analysten und Fondsmanager begonnen, ihre Tesla-Modelle zu überarbeiten, um die möglichen Auswirkungen zu berücksichtigen. Piper Sandler trimmt Volumenprognose Tesla's Giga Shanghai, das seit dem 28. März geschlossen war, produzierte vor der Schließung… Hier weiterlesen