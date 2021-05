Tesla Aktie: Semicharger-Ausbau in heißer Phase!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die erste TeslaInc (NASDAQ:TSLA) Semichargers werden angeblich installiert, und es ist an einem Kartoffelchip Lieferzentrum geschieht.

Drive Tesla Kanada berichtet, dass die ersten bekannten Tesla Semicharger an einem FritoLay Standort in Modesto, Kalifornien installiert werden.

Die Ladegeräte werden in der Lage sein, bis zu 100 Tesla Semis zu laden. FritoLay, im Besitz von PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP), erwartet die Auslieferung von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



