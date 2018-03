Tesla-Aktie: Schon wieder Lieferprobleme bei Tesla?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

keine guten Nachrichten für die Anleger der Tesla-Aktie. In Norwegen kam es zu Lieferproblemen. Das dürfte das Image von Tesla in einem seiner wichtigsten Märkte nicht gerade verbessern. Grund sollen wohl Probleme in der Logistik gewesen sein!

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Ausliefernde Trucks entsprechen nicht den Vorschriften!

Tesla teilte mit, dass man Schwierigkeiten habe, geeignete Trucks für die Auslieferung zu finden. Daher ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.