Tesla-Aktie: Schock für die Wall Street?

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)-Aktien sind nach Ansicht eines Analysten des Hedgefonds Worm Capital die beste Wahl für langfristig orientierte Anleger. Tesla-Anleger können sich auf überragende Renditen freuen Tesla wird die Produktion bis 2030 wahrscheinlich um durchschnittlich mindestens 50 % steigern, im Gegensatz zu den weniger als 20 %, die die Wall Street derzeit auf Jahresbasis prognostiziert, so Eric Markowitz, Director of Research und… Hier weiterlesen